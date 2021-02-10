Başkent'e şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 4 asker yaralandı. Çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın şehit haberi, Ankara'daki baba evine, jandarma yetkilileri tarafından verildi. Şehit haberini alan baba Mustafa Turhan ve annesi Nuran Turhan gözyaşlarına boğulurken komşuları tarafından apartman Türk bayrakları ile donatıldı. 29 yaşındaki şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Turhan'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi Cuma namazının arından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolcuğuna uğurlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kartal- 2 operasyonunda şehit olan askerler içinde bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, “Kahraman silah arkadaşlarımız 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay - Gökşen Efe