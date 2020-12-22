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Başkent'in barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi

Başkent'in barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi
Başkent'in barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri büyükşehirlerin baraj doluluk oranlarını açıklamış, Başkent’in 4 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğunu bildirmişti. Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.

Başkent’in barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi - Foto Galeri

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiliyor. Büyükşehir belediyeleri vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunurken Başkent'te barajların doluluk oranı yüzde 21, 57'ye kadar düştü. Geçtiğimiz haftalarda Devlet Su İşleri tarafından yapılan açıklamada büyükşehirlerin kullanılabilir su rakamları paylaşılmıştı. Ankara'nın Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.
Çamlıdere'de yaşayan 64 yaşındaki Süleyman Gökmen, köyün tarihinine ilişkin bilgi verdi. Suyun geçtiğimiz yıllara göre daha düşük seviyede olduğunu söyleyen Gökmen, vatandaşlara suyu özenli kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan - Hülya Keklik
 

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