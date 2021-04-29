Başkent'in renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü semalarından geçti

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Başkent semaları ve göletleri göç eden flamingolara ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Sel Kapanı da flamingoların göç durağı üzerinde bulunuyor. Türkiye'de allı turna adıyla da anılan flamingo sürüsü Ankara semalarından geçerken renkli görüntüler oluşturdu.

Renkleri ve asaletleri ile görenleri büyüleyen flamingolar sıcak bölgelere göç etmeye devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekipleri flamingoların su üzerinde ve gökyüzündeki görsel şölenini ölümsüzleştirdi.

Mevlüt İşli - Engin Yağcı

