Başkentliler bu haberle çok mutlu alacak!

Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen Başkent Emlak Konutları'nda; şehrin karmaşasından uzak ve doğa ile iç içe bir yaşam, ailenizin tüm üyelerinin yaşamına kolaylık ve keyif katan ince detaylar Başkentliler için yeniden tasarlanıyor.

Ailenizle birlikte keyifli bir hayat süreceğiniz sosyal alanlar, yemyeşil peyzaj, bay ve bayan ayrı kullanımlı 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet kapalı çocuk havuzu 2 adet fitness alanıyla birlikte yoga - pilates gibi etkinliklerin yapılacağı stüdyolar, sauna, hamam ve buhar odası gibi daha pek çok imkan için herkesi Başkent Emlak Konutları'na davet ediyor.

Ayrıca her türlü ihtiyacınıza cevap veren marketleri, alışveriş yapabileceğiniz dükkanları, günün yorgunluğunu atabileceğiniz kafeler ve şık restoranlar, çocuklarınız için oyun parkurları, bisiklet yolları ile Ankara'nın kalbi Başkent Emlak Konutları'nda ev sahibi olmak isteyen herkesi bekliyor.

İncelikli bir yaşamın tüm ayrıntılarının düşünüldüğü bu projede ilköğretim okulu, kreşi, kapalı otoparkı, camisiyle birlikte sosyal yaşamı kolaylaştıracak tüm ayrıcalıklar Başkent Emlak Konutları'nda ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak isteyen herkesi yerini almaya çağırıyor.

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