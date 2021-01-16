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Başkentliler kısıtlamalara uyuyor

Başkentliler kısıtlamalara uyuyor
Başkentliler kısıtlamalara uyuyor

Ankaralılar korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayı sürdürüyor.

Ülke genelinde uygulanmaya devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına Başkent'te de devam edildi. Ankaralılar cuma günü akşam 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'te sona erecek olan kısıtlamalar nedeniyle bu hafta sonunu da evlerinde geçiriyor. Alışılmış kalabalık görüntülerinden uzak olan Ankara'nın cadde ve sokakları ise kısıtlamalar nedeniyle yine sessizliğe bürünürken, Başkent'in en işlek yerlerinden olan Hamamönü, Ulus, Bentderesi, Kızılay Meydanı ve Seymenler Parkı gibi yerler de sessiz ve boş kaldı. Caddeler, sokaklar ve meydanlar da her hafta sonu olduğu gibi kısıtlamadan muaf kişiler ve polis ekiplerinden başka kimse yoktu. Kontrollerini sürdüren polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında denetimlerine devam etti.

Ali Nargüner - Engin Yağcı - Yunus Özkan

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