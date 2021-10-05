Başkent'te 11 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin davada sanığa tahliye

Ankara'nın Cebeci semtindeki Samur Sokak'ta fark edilen kötü koku sebebiyle polis ekiplerine ve belediyeye ihbarda bulunulmuş, arama çalışmaları sonucunda Meral T.'nin ikamet ettiği bina bahçesinde çalışma yapılmıştı. İkametin çevresinden köpek sesleri gelmesi üzerine 7 köpeğin uygunsuz bir şekilde tutulduğu belirlenirken, bina bahçesinde yapılan kazı sonucu 11 köpek ölüsü bulunmuştu. Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Meral T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, çürümüş köpek ölülerinin kendisine ait olmadığını iddia etti. 13 tanığın dinlendiği duruşmada sanık önceki beyanlarını tekrarladı. Hakim, Meral T.'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.

Meral T. hakkında ‘11 evcil hayvanı kasten öldürme' ve ‘evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Engin Yağcı