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Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğünün yaptığı uygulamada 180 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.  

Mehmet Kalay - İrfan Çalışkan

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