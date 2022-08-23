Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak'ta ‘merdiven altı' olarak tabir edilen bir depoda sahte alkollü içki üretildiğini tespit etti. Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, depoya düzenledikleri operasyonda 3 bin 140 litre etil alkol, birden fazla IBC tank, damıtma düzenekleri ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi. Olayla ilgili çok sayıda farklı suç kayıtları bulunduğu öğrenilen H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K. isimli 4 şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Ali Nargüner