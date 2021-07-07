Başkent'te 4 ayrı suç örgütüne 'Müsilaj' operasyonu: 65 gözaltı

Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tefecilik ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden, esnaflara ve vatandaşlara baskı kurup zorla para isteyen, karşı çıkan esnafları ve iş yerlerini kurşunlayan, eğlence mekanlarının sahiplerini tehditle sindirmeye çalışan 4 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. “Müsilaj” adı verilen operasyonda suç örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olduğu belirlenen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda zanlılara ait ikametlerde yapılan aramalarda 62 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet uzun namlulu tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ali Nargüner - Yunus Özkan