Başkent'te 6 katlı binada yangın paniği

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'nde 408. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın en alt katında bulunan lokantada sebebi henüz tam belirlenemeyen bir yangın çıktı. Lokantanın baca sistemi nedeniyle yangın çatı katına sıçradı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Bina sakinleri olayın lokanta bacasından kaynaklandığını ve dumanları gördükten sonra itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Yunus Özkan