Başkent'te 83 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik 20-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 83 bin 600 adet boş makaron, 53 bin 100 adet dolu makaron, bin 810 adet elektronik/muhtelif eşya, 222 adet tıbbi ilaç, 189 adet puro, 180 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 51 adet tarihi eser/sikke, 24 adet fişek ele geçirildi.

Hidayet Türkyılmaz



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