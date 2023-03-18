Başkentte açılış yapan mağazada indirim izdihamı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yeni açılan bir mağazada açılışa özel yapılan büyük indirim, izdihama sebep oldu. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ürünleri alabilmek için ise birbirleriyle adeta kavga etti. Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Öte yandan vatandaşlar, kepenklerin açılmasının ardından seçebildikleri ürünleri alabilmek için kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İndirimli ürünlerden yararlanmak için sıraya giren Kezban Demirci, “Bu kadar izdiham olmaması gerekiyordu. Sırayla almaları gerekiyordu. Yazık oldu insanlara, mağazaya da yazık oldu. Bu izdihama çok üzüldük. İstediğim ürünleri tam alamadım ama yine de aldım” ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer - Gürkan Sayın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.