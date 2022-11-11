Başkent'te Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü evde incelemeler devam ediyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün akşam Afganistan uyruklu 5 kişinin ölü bulunduğu ev ve çevresi polis ekipleri tarafından şerit içine alındı. Günün ağarmasıyla birlikte evde incelemeler devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin bir kişinin cansız bedenini elleri bağlı bir şekilde dolapta bulduğu öğrenildi. İddialara göre 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı eve her hafta gruplar halinde ellerinde bavullarla farklı insanların geldiği belirtildi. Elleri bağlı halde bulunan cesedin ise evde oturan şahsa ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından incelemeler sürdürülüyor.

Muhammed Musab Gümüşer - Yunus Emre Aytekin - Mert Cerrahoğlu

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