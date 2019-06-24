İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkentte alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Başkentte alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
Başkentte alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Başkentte alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde aralarında alacak verecek sorunu olan iki grup ASKİ yanında bulanan parkta bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda pompalı tüfeğin de kullanılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y. isimli kişiler yaralandı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaralılardan L.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Gökşen Efe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.