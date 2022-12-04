Başkentte antika meraklılarından yılın son antika pazarına yoğun ilgi

Başkentte her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı, yılın son antika pazarı olarak Ayrancı Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kuruldu. Pazara antika meraklısı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin her ilinden antikacı esnafının tezgah kurduğu Ayrancı Antika Pazarı, antika eşyaları kuşaktan kuşağa aktarıyor. Antika pazarında bakır eşyalar, porselen ürünler, eski paralar, eski gümüşler, eski mekanik eşyalar, daktilolar, eski saatler gibi antika ürünler satılıyor.

“Bu işi severek yapıyorum”

Ayrancı Antika Pazarı'nda eski plaklar ve CD'ler satan esnaf Cihan Tuncer, 5 yıldır antika eşyalar sattığını ve bu işi severek yaptığını dile getirerek, “Daha önce hobi olarak başladım. Daha sonra da fazla olduğu için, insanlara daha iyi şeyler satabilmek için bu işi yapıyorum. Satılmayacak hiçbir ürün yok. Her ürünün bir alıcısı var. CD, kaset, plak. eskiye dair her şeyle ilgileniyorum” diye konuştu.

“İlk defa bu kadar kalabalık”

Pazarda eski antika paralar satan Sinan Doğan, 30 yıldır bu işin içinde olduğunu söyleyerek, “Babanın hobisi olduğu için biz de içinde doğduk bu mesleğin. Kağıt parayla ilgileniyoruz. Kendi ülkemizde kendi paralarımızla ilgilenen kişi sayısı çok ama bizim asıl uzmanlık alanımız yabancı kağıt para. Biz de asıl rağbet yabancı kağıt para. Pazar bu hafta ilk defa bu kadar kalabalık” dedi.

Antika pazarını ziyaret eden bir çift, pazarı çok güzel bulduklarını ve çocukluk yıllarına gittiklerini ifade ederek, “Önceden burası komple antikaydı şimdi yarıya bölünmüş. Çok sıkışık olmuş burası. Ben kaşık alacaktım, eşim aldırmadı hijyenik değil diye. Bir plak alalım dedik alamadık, 10 bin lira diyorlar. Böyle bir yerin olmasından dolayı memnunuz. Erkenden gelenler genellikle alıyor, çok değerli şeyler oluyor burada. Biz gelemedik. Çocukluğuna dönmek isteyen burayı gezip rahatlıkla eskiye dönüp o günleri anabilir” ifadelerini kullandı.

“Her şey antika değil, bilerek araştırarak gelsinler”

Antika pazarını ziyaret eden Ercan Arıkan, pazardan memnun olduğunu ve pazarı kaçırmamaya çalıştığını ifade ederek, “Genellikle geliyorum. Bir tane Bergen'in plağını aldım, bulabilirsem bir plak daha alacağım. Alırken arkadaşlar iyi bakması lazım, her şey antika değil. Bir şeyin fiyatını bilerek, araştırarak gelsinler öyle alsınlar. Onu tavsiye ederim” dedi.

“Fiyatlar biraz pahalı ama her şey elimizin altında”

Antika pazarına daktilo almak için gelen Veysel Yılmaz, aradığı daktiloları burada bulduğunu dile getirerek “Valide eski hastası bunların. Çok merak ediyordum nasıl yapar diye. İlk defa geliyorum. Çok da beğendik, ailecek geziyoruz. Pazar çok güzel, fiyatlar biraz pahalı ama aradığımız şeyleri bulmak konusunda her şey elimizin altında” diye konuştu.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru - Gürkan Sayın



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