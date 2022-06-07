Başkent'te araçlar sele kapıldı

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi.
O esnada ise bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay