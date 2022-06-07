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Başkent'te araçlar sele kapıldı

Başkent'te araçlar sele kapıldı
Başkent'te araçlar sele kapıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı. O anlar cep telefonun kamerasına yansıdı.

Başkent'te araçlar sele kapıldı - Tıkla İzle

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi.

O esnada ise bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay
 

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