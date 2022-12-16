Başkent'te arkadaşların tartışması kanlı bitti

Olay, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre arkadaşı M.Ö. (28) ile birlikte alkol alan Ömer Cansın Tuncer (26) ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile M.Ö., bıçakla arkadaşına saldırdı. Olayda ağır yaralanan Tuncer hayatını kaybederken, arkadaşı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Talihsin gencin cenazesinin toprağa verildiği öğrenildi.

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