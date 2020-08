Başkent'te ateş ve mangal yakılacak alanlar belirlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelgesi kapsamında Ankara İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca bazı kararların alındığı ifade edildi.

Açıklamada vatandaşların, "Hasbahçe-1 B tipi (Çankaya), Keçiçren C tipi, Kartaltepe Şehir Ormanı (Keçiören), Hacıkadın Şehir Ormanı (Pursaklar), Yeşildere C tipi (Sincan), Kılıçlar C tipi (Sincan), Karakaya C tipi (Keçiören), Belören Şehir Ormanı (Sincan), Meşelidağ A tipi (Altındağ), Beynam B tipi (Bala), Hoşebe E tipi (Nallıhan), Kızılcahamam Şehir Ormanı, Soğuksu Milli Parkı (Kızılcahamam), Şahinler Tabiat Parkı (Kızılcahamam), Çamkoru Tabiat Parkı (Çamlıdere), Aluçdağı Tabiat Parkı (Çamlıdere), Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, Tekkedağı Tabiat Parkı (Beypazarı), Eğriova Tabiat Parkı (Beypazarı), Sorgun Tabiat Parkı (Güdül)"nda piknik yapabileceği duyuruldu.

Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları, şehir ormanları, milli parklar ile tabiat parklarından kontrollü alanlar hariç, belirlenen ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ormanlık alanlar ile civarında izin verilen piknik mesire yerleri, milli parklar ve tabiat parklarında da 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılamayacağına dikkat çekildi.

Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara, ilçe kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yangın riskinin yüksek olduğu (meteorolojik açıdan yüksek sıcaklık ve düşük nem) günlerde sınırlı sürede girişlerin kısıtlandığı, kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik görevlilerince ormanlık alanların denetleneceği ve vatandaşlara gerekli uyarıların yapılacağı aktarıldı.

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle yapılacağı, belirtilen tedbirlerin ilçelerdeki kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetlerince takip edileceği kaydedildi.

Mehmet Kalay