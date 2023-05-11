Başkentte başörtülü kadına 'Az kaldı, sizi göndereceğiz' sözleriyle saldırı iddiası

Olay, 8 Mayıs'ta Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 662/5 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezine okuma yazma kursuna giden bir kadın, telefonla konuşurken H.K. ismindeki bir başka kadınla tartıştı. Yüksek sesle konuşma meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma arbedeye dönüştü. Arbede araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. İddiaya göre, arbede sırasında H.K., başörtülü kadına, "Az kaldı, 6 gününüz kaldı, sizi göndereceğiz, burası bizim ülkemiz, burada bağıra bağra konuşamazsın" dedi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ali Nargüner

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