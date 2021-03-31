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Başkent'te bir kişi servis aracında ölü bulundu

Başkent'te bir kişi servis aracında ölü bulundu
Başkent'te bir kişi servis aracında ölü bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi servis aracının içerisinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Başkent’te bir kişi servis aracında ölü bulundu - Tıkla İzle

 Edinilen bilgiye göre, Nene Hatun Caddesi üzerindeki 06 C 5044 plakalı servis içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şoför koltuğunda kişinin silahla başından vurulmuş şekilde hareketsiz durduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin K.Ö. olduğu belirlendi.
K.Ö.'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Kalay
 

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