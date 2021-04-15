Başkentte cinayet!

Olay, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki 06 BU 1315 plakalı otomobilde bulunan M.O.T., kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.O.T. hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Gökşen Efe

