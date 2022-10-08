Başkentte down sendromlu Emine'nin düğün hayali gerçek oldu

Ankara'da yaşayan düğün ve gelinlik giyme hayali kuran 23 yaşındaki Emine Nur Yalçın'ın hayalleri gerçek oldu. Ankara'da senelerdir gelinlik giyme hayali gerçekleşen ve bunun sevincini yaşayan Emine Nur, alkışlar eşliğinde salona girdi. Dans etmek için sahneye çıkan Emine'ye babası Hasan Yalçın eşlik etti. Babası Hasan Yalçın ile dans eden Emine'nin mutluluğu kameralara yansıdı. Aile arasında yapılan düğün merasiminde down sendromlu Emine Nur Yalçın müzikler eşliğinde eğlendi.

Kızının düğün hayali ile ilgili duyguları ifade eden baba Hasan Yalçın, onun bu mutlu gününü görmeyi her zaman hayal ettiklerini ifade ederek, “Kendisi de zaten sürekli gelinlik giymeyi hayal ediyordu, çok istiyordu. Onun bu hayalini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyona giriştik. Kızımızın mutluluğu bize zaten yetiyor” diye konuştu.

Emine Nur'un annesi Tuğba Yalçın ise bu özel günde çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Tarifi mümkün değil. O hayal etti ve biz de gerçekleştirdik çok güzel oldu. Çok mutluyuz tarifi mümkün değil. Konuklarımızın bu mutlu günümüze katılmalarından dolayı da çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer - Yunus Emre Aytekin - İbrahim Çakmak



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