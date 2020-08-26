Başkent'te emekliler çetesi çökertildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle maddi zorluklar yaşayan emekli vatandaşlara faizle borç para verip kuyumculuk adı altında faaliyet gösteren şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A., F.Ç. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada farklı firmalara ait pos cihazları ve kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzası bulunan faturalar, imitasyon olduğu tespit edilen altın görünümlü takılar, 3 adet kılıç, 3 adet gayri resmi kasa defteri olarak kullanılan ajanda, mağdurlara ait icra takibi evrakları, işlem kayıtlarının tutulduğu 2 adet laptop bulundu.

Hedef olarak genellikle emekli vatandaşları seçen şüphelilerin paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlara ihtiyaçları kadar nakit para verip, sanki altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalatarak borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, vatandaşların emekli maaşından para kesilebilmesi için de muvafakatname imzalatarak maaşlarının tamamına haciz koydukları belirlendi. Çetenin 8 bin TL para verdikleri vatandaşın maaşından 40 bin TL kesim yaptırmak suretiyle verdikleri paranın 5 katı kadar para aldıkları da ortaya çıkarıldı.