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Başkent'te eski eş cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Başkent'te eski eş cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı
Başkent'te eski eş cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde tabanca ile yaraladı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başkent’te eski eş cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 23.00 sularında Ankara'nın Mamak ilçesinin Diriliş Mahallesin'de meydana geldi. İddialara göre S.O, boşandığı eşi E.Y'i, sevgilisi M.D'yi ve kendi kızı olan İ.Ö'yü Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde tabanca ile vurarak yaraladı. Olayın ardından S.O saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini başından yaraladı.

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boşandığı eşi E.Y kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.D ve İ.Ö sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye götürüldüler. Saldırıyı gerçekleştiren S.O'nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri saldırı hakkında soruşturma başlattı.

Musa Erdoğan
 

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