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Başkent'te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

Başkent'te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı
Başkent'te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.

Başkent'te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - Tıkla İzle

İddiaya göre olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak'ta yaşandı. Necati Ö., sokak ortasında eski eşi Gülizar Ö. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Necati Ö. yanında bulundurduğu bıçakla Gülizar Ö.'yü bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Necati Ö.'nün elindeki bıçağı alarak, şahsı etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan Gülizar Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Necati Ö. ise gözaltına alındı.

Gökşen Efe
 

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