Başkentte farklı dönemlere ait 680 adet sikke ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 27 Şubat tarihinde yapılan istihbarı araştırmalar sonucunda Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet eden G.Y. isimli şahsın ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahsın ev ve eklentilerinde arama yapılarak yapılan arama sonucunda 680 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 15 adet çeşitli dönemlere ait obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan G.Y. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Yunus Emre Aytekin



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