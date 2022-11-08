Başkentte FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı ve 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının, dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurt dışına kaçmalarını sağladıkları biliniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince, Ankara'da saklanan FETÖ mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edildi ve savcılıkla koordine kurularak operasyon kararı alındı.

Yapılan çalışmaların ardından saklandıkları adresler tespit edilerek haklarında arama kararı çıkarılan toplam 15 FETÖ yöneticisi ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3'ünün örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, M.O. isimli kişinin adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin sözde Nevşehir il ablası/kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin sözde Sivas il ablası/kadın alanı sorumlusu olduklarına; diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral (E.Y. - Malatya Ağır Ceza Mahkemesince aranıyor), 2 ihraç astsubay ve 1 ihraç mühendisin de bulunduğu öğrenildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek



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