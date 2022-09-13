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Başkentte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına 15 gözaltı kararı

Başkentte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına 15 gözaltı kararı
Başkentte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları, sohbet adı altında örgütsel toplantı yaptıkları, HTS analiz çalışmaları sonucu bir kısmının Bylock kullandığı ve kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 13 Eylül 2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Gülap

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