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Başkent'te geri dönüşüm firmasında yangın

Başkent'te geri dönüşüm firmasında yangın
Başkent'te geri dönüşüm firmasında yangın

Ankara’da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı.

Başkent’te geri dönüşüm firmasında yangın - Tıkla İzle

Olay, Ankara'nın Organize Sanayii Bölgesi'nin Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Öğlen saatlerinde fabrikanın içerisinde bulunan bir kimyasal maddenin güneş ışınları ile tepkimeye girmesinin ardından alev almasıyla başladı. Kısa süre içerisinde alevlerin etrafa yayılması ile birlikte yangın büyüyerek etrafa sıçradı. Yangının büyümesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesine engel oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Mevlüt İşli - Yunus Özkan

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