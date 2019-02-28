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Başkent'te hesaba itiraz kurşunla bitti

Başkent'te hesaba itiraz kurşunla bitti
Başkent'te hesaba itiraz kurşunla bitti

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi’nde hesaba itiraz eden 2 kişi, çalışanlar ile tartıştıktan sonra restorandan ayrıldılar. Şahıslar daha sonra ellerinde pompalı tüfek ile gelerek restoranı kurşun yağmuruna tuttu.

Başkent’te hesaba itiraz kurşunla bitti - Tıkla İzle

Olay, saat 02.30 sularında Ankara Yenimahalle İlçesi Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde'de bulunan bir restoranda gerçekleşti. Erhan Onur'un sahibi olduğu restoranda hesaba itiraz eden 2 kişi çalışanlar ile tartıştıktan sonra restorandan ayrıldı. Daha sonra restorana 06 FF 0839 plakalı sarı renkli bir araçla gelen şahıslar, 2 el restorana 1 el havaya ateş açarak kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği restoranın camları kırıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

"Aracı bırakıp kaçtılar"

Araç ile kaçan şahıslar Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan kavşakta polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Kullandıkları aracı terk eden şüpheliler, yaya olarak kaçtılar. Şahısların kullandığı otomobili inceleyen polis ekipleri içerisinde pompalı tüfek buldu. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.  

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