Başkent'te hırsız-polis kovalamacası kazayla bitti: 1'i polis, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 06 RLZ 06 plakalı otomobildeki şahısların Yıldız Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığına ilişkin ihbar alan polis ekipleri, şahısları yakalamak için aracın peşine düştü. Polislerin ‘dur' ihtarlarına aldırış etmeyen araç sürücüsü Süleyman Ç. ile Uğur K., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden kaçmaya çalıştı.

Bulvar üzerinde bir süre yaşanan kovalamacada, sürücü Süleyman Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önce 06 JSS 89 plakalı otomobile daha sonra da 06 AB 0017 plakalı polis minibüsüne çarptı. Kaza nedeniyle 2 şüpheli ile birlikte bir polis de yaralandı.

Daha sonra kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uğur K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve tehditten sabıkalarının bulunduğu aktarıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan