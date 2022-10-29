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Başkentte hobi evi hırsızına operasyon

Başkentte hobi evi hırsızına operasyon
Başkentte hobi evi hırsızına operasyon

Ankara’da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hobi evi hırsızı K.A’yı gözaltına aldı.

JASAT, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 15 Ekim'de Çubuk İlçesinde bir şahsa ait hobi bahçesinden 1 adet jeneratör, 1 adet invertör, 2 adet güneş paneli ve 1 adet akülü el feneri çalan şahsı gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinden edinilen bilgiye göre, K.A'nın olay yerinde bulunan güvenlik kamerası kablolarının kasti olarak kesildiği, kabloların kesildiği saate kadar incelenen görüntülerde de bir aracın bölgeye geldiği tespit edildiği bilgisi verildi.

Evren Doğru

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