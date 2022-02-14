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Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu

Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu
Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu

Ankara'nın Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde yaşanan iki ayrı olayda sokak köpekleri çevredeki öğrencilere ve vatandaşlara saldırdı.

Başkentte ilkokul çevresindeki köpekler korkuttu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Çagrıbey Caddesi Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kuzeykent İlkokulunun etrafında sürü halinde gezen sokak köpekleri öğrencilere saldırdı. Yaşanan saldırı anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Gölbaşı ilçesinde ise bir sokak köpeği çevredeki gençler tarafından rahatsız edilince saldırıya geçti. Sokak köpeği kendini rahatsız eden gençlere saldırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadına köpeğin saldırıda bulunmaması ve kadının rahat tavırları dikkat çekti.

Gökşen Efe -Ali Nargüner
 

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