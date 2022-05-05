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Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı

Ankara'da 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 258 bin adedi dolu olmak üzere toplam 510 bin makaron, 33 bin 34 litre karışımlı akaryakıt, bin 650 adet puro, bin 583 adet sahte bandrol, bin 342 adet elektronik/muhtelif eşya, 975 kg tütün, 160 paket kaçak sigara, 17 adet cep telefonu, 4 adet sigara sarma makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek
 

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