Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 258 bin adedi dolu olmak üzere toplam 510 bin makaron, 33 bin 34 litre karışımlı akaryakıt, bin 650 adet puro, bin 583 adet sahte bandrol, bin 342 adet elektronik/muhtelif eşya, 975 kg tütün, 160 paket kaçak sigara, 17 adet cep telefonu, 4 adet sigara sarma makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek



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