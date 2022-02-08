İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı

Başkent'te 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir milyon 93 bin 200 adedi dolu olmak üzere 11 milyon 373 bin 200 makaron, 18 bin litre karışımlı akaryakıt, bin 410 paket kaçak sigara, bin 395 adet elektronik/muhtelif eşya, bin 261 adet cinsel içerikli ilaç, 778 kilogram tütün, 656 adet sahte bandrol ve 85 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek
 

İLGİLİ HABER
Konyada iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı Konya’da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
İLGİLİ HABER
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbul merkezli 14 ilde düzenlen dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi yakalandı İstanbul merkezli 14 ilde düzenlen dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi yakalandı
İLGİLİ HABER
Thorun katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi Thor’un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.