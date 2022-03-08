Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 241 bin 200'ü dolu olmak üzere toplam 2 milyon 481 bin 200 makaron, 925 bin 129 adet tıbbi ilaç, 63 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 20 bin bin 841 adet elektronik/muhtelif eşya, 889 litre sahte alkollü içki, 679 adet puro, 170 paket kaçak sigara, 90 kilogram tütün, 547 adet sahte bandrol, 3 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ali Nargüner

