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Başkentte kaçakçılık operasyonu: 60 gözaltı

Başkentte kaçakçılık operasyonu: 60 gözaltı
Başkentte kaçakçılık operasyonu: 60 gözaltı

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 60 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak tütün, alkollü içki ve tarihi eser ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Ocak tarihleri arasında sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, operasyonlarda 60 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 7 milyon 110 bin adedi boş 46 bini dolu makaron, 9 bin 921 adet cinsel içerikli ilaç, 3 bin 710 adet puro, 3 bin 381 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 200 paket kaçak sigara, bin 444 litre alkollü içki, 540 adet etiket, 500 ml alkol aroması, 299 kilogram tütün, 90 adet sahte bandrol, 71 adet cep telefonu, 48 adet tarihi eser/sikke, 5 adet IMEI klonlama cihazı, 3 adet huni, 3 adet sigara sarması ele geçirildiği öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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