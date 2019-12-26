İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu

Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu
Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu

Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Cemal Gürses Caddesinde bir binanın çatı katında bulunan kafede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çatı katındaki kafeden dumanların çıkması üzerine hemen yangın itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sık sık vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Vatandaşlar olayı seyir ederken kendi canlarını da tehlikeye attı. Kafenin kapalı olması ve kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Polis trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.