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Başkent'te kahvehaneye ateş açıldı

Başkent'te kahvehaneye ateş açıldı
Başkent'te kahvehaneye ateş açıldı

Başkent’te bir kıraathaneye gece geç saatlerde pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, saat 01.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karahöyük Caddesinde bulunan bir apartmanın giriş katında Kazım K.'nın (36) sahibi olduğu kahvehane önüne, plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile gelen şahıslar pompalı tüfekle kıraathaneye ateş açtı. 

Tüfekten çıkan saçmalar dükkanın camlarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kahvehaneyi kurşunlayan şahıslar, otomobilleri ile kaçtı. 

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de olaya ilişkin çalışma yaptı. 

Polis, silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlattı. 

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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