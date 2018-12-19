Başkent'te kamyon tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Kahramankazan ilçesinde Anadolu Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, İstanbul'dan Ankara istikametinde seyreden 41 RV 971 plakalı kamyon, Akıncı Gişeleri'ne 2 kilometre kala Köksal E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 38 PT 971 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonun sürücüsü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Köksal E.'yi kurtarmak için işe koyulan ekipler zamana karşı yarış verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla yaralı halde kurtarılan kamyon şoförünün ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köksal E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun iki şeridi trafiğe kapandı. Başka kazalar yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, yolda işaretleme yaptı. Araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçlardan yola saçılan malzemeler Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Kaza hakkında tahkikat başlatıldı.

Caner Ünver