Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı. Yangın Sincan İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydi.

Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri yandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangın Sincan itfaiyesinin çalışmaları ile söndürüldü. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük olay yerine gelerek incelemede bulundu. 17 iş yerinden 9'unun yangında hasar gördüğü tespit edildi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Gökşen Efe