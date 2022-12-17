Başkentte kartpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi

Ankara'da düşük hava sıcaklığı nedeniyle gece boyunca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren ve şehrin belli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökdelenlerin sis bulutlarıyla birleştiği sis manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

Kemal Diri - Oğuzhan Halil Özbek - Yunus Emre Aytekin



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