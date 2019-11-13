İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te kaybolan kişinin cesedi bulundu

Başkent'te kaybolan kişinin cesedi bulundu
Başkent'te kaybolan kişinin cesedi bulundu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. İlçede ikamet eden ve inşaat işi yapan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan, bir süredir kayıp olarak aranıyordu. Yaklaşık 1 gündür kendisinden haber alınamayan Aydoğan'ın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir arazide inceleme yapan polis ekipleri, Aydoğan'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.