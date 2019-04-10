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Başkentte köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Başkentte köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında
Başkentte köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Ankara'da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı

Başkentte köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Ankara Batıkent'te zehirli tavuk etinden yiyen köpeklerin telef olması sonucu yapılan araştırmada köpekleri zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin poşetleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin zehirli etleri poşet içerisinde taşıdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. 

Polis ekipleri, köpeklerin öldüğü yerde yaptıkları incelemede ele geçirilen zehirli etleri incelemeye alınırken etrafta bulunan güvenlik kameralarından da beyaz renkli ticari aracı ve plakasını tespit etti. Ekipler olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.  

Muhammet Mücahit Dereli

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