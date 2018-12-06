Başkentte korkutan yangın! Anne ve oğlu dumandan zehirlendi

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak'ta 4 katlı binadaki dairede sabaha karşı yangın çıktı. Buzdolabındaki elektrik kontağından çıkan alevler, dakikalar içinde tüm daireyi sardı. Yangını fark ederek uyanan ev halkı, panik içinde binayı terk etti. Dumanların tüm binayı kapladığı yangında apartman sakinlerinin bir kısmı binayı terk ederken, üst katlarda yaşayan vatandaşlar balkonlarında mahsur kaldı. İhbar üzerinde adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen İranlı anne ve oğlu, ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için adeta zamana karşı yarıştı. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da apartmanda mahsur kalanları kurtarmak için uğraş verdi. Balkonlarında kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri, itfaiye merdiveni yardımıyla aşağı indirildi. Sokak üzerinde toplanan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmasını endişe dolu gözlerle izledi. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Uyandıklarında her yeri dumanların kapladığını gördüklerini anlatan apartman sakinlerinden Haydar Ülger, “Evde yatıyorduk, uyandığımızda her yer duman içindeydi. 9 numarada buzdolabı patlamış galiba. Alevler yükseldi, itfaiye ekipleri geldi. Binanın içi duman içindeydi, kendi imkanlarımızla zar zor çıktık. Yanan dairede 2 kişi yaralandı” şeklinde konuştu.

Polis ve itfaiye yetkilileri olay hakkında inceleme başlattı.

Caner Ünver