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Başkentte mağaza açılışında izdiham yaşandı

Başkentte mağaza açılışında izdiham yaşandı
Başkentte mağaza açılışında izdiham yaşandı

Başkentte, açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu.

Başkentte mağaza açılışında izdiham yaşandı - Tıkla İzle

Ankara'nın Şentepe Mahallesinde bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Açılış nedeniyle fiyatlarında indirme gidilen mağazada vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı.

Kemal Diri
 

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