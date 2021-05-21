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Başkent'te motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Başkent'te motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Başkent’te motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Ankara Çevreyolu Pursaklar mevkiinden Samsun yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 ABC 614 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek çevreyolunda devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, motosiklette bulunan Ali Şahin Iğdır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Kalay
 

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