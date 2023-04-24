Başkent'te otomobil boş araziye uçtu: 1 yaralı

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Durmuş A.'nın kontrolündeki 06 DCV 774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce telefon direğine, ardından ise dolmuş durağına çarptıktan sonra boş araziye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Durmuş A., hastaneye sevk edildi.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru

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