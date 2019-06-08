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Başkentte otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Başkentte otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Başkentte otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Ankara’da bir otomobilin köprüden alt yola düştüğü kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle Akköprü Mevkiinde seyreden 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç, köprüden bir alt yola düştü. Kazada, otomobilin, kimliği belirlenemeyen sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Otomobilin bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı ise normale döndü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

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