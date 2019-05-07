İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te rüşvet operasyonu: 7 görevli memur gözaltında

Başkent'te rüşvet operasyonu: 7 görevli memur gözaltında
Başkent'te rüşvet operasyonu: 7 görevli memur gözaltında

Ankara'da Sincan Tapu Müdürlüğü'nde görevli 7 memur ile bir emlakçı rüşvet karşılığı iş takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Tapu Müdürlüğünde iş takibi karşılığı rüşvet alındığı ihbarı üzerine fiziki takip ve telefon dinlemelerine takip başlattı. Alınan yasal izinlerin ardından düzenlenen operasyonla müdürlükte çalışan 7 memur ve bir emlakçı gözaltına alındı. Şüphelilerin menfaat karşılığı kanunsuz ve usulsüz işlem yürüttükleri ve satın alma işlemlerinde kanunsuz bir şekilde aracı oldukları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.